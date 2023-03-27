Twitter, 1 Nisan'dan itibaren eski mavi tikleri kaldıracak Twitter, 1 Nisan’dan itibaren eski onaylanmış hesap programını kademeli olarak sonlandıracağını ve eski mavi tik onay işaretlerini kaldıracağını açıkladı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli aylık abonelik sistemi "Twitter Blue"yu ön plana çıkarmak isteyen şirket, daha önce alınan mavi tikleri kaldırıyor.

Twitter, 1 Nisan'ı işaret etti

Twitter, 1 Nisan’dan itibaren eski onaylanmış hesap programını kademeli olarak sonlandıracağını ve eski mavi tik onay işaretlerini kaldıracağını duyurdu.

Mavi tik rozetine sahip kullanıcılar, artık Twitter Blue hizmetine abone olmak zorunda kalacak.

Twitter Blue tüm dünyada aktif

Twitter CEO'su Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin artık tüm dünyada kullanılabileceğini duyurmuştu.

Özellikler arasında daha uzun tweet'ler, tweet'leri düzenleme yeteneği, 1080p video yüklemeleri yer alıyor.

Şirket dün uygun hükümet hesapları ve çok taraflı hesaplar için gri onay rozeti başvurularını da aldığını bildirdi.

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Twitter Blue Türkiye fiyatı

Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor.

Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.