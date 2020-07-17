Twitter: 130 popüler hesap saldırıya uğradı

Twitter, geçtiğimiz günlerdeki siber saldırı hakkında daha fazla detay paylaştı. Şirket, 130 hesabın saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 15 Temmuz gecesi tarihinin en büyük siber saldırısını yaşamış ve birçok hesap ele geçirilmişti.

Hesabı ele geçirilenler arasında Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, şovmen Kanye West ve eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin yanı sıra; Apple ve Uber gibi şirket hesapları da bulunuyordu.

Atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılmasını isteyen hackerlar, bu sayede kısa sürede 100 bin dolar toplamayı başarmıştı.

Saldırı hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

TWITTER YENİ DETAYLAR AÇIKLADI

Twitter, söz konusu saldırı hakkında elde ettiği yeni bilgileri paylaştı. Şirket, bir çalışanının kandırılması sonucu içeriye sızıldığını düşündüğü saldırı sonucunda, 130 popüler hesabın etkilendiğini açıkladı.

Ancak şirket, saldırganların bu hesapların hepsinden tweet atmadığını, yalnızca bir bölümünü kullandığını vurguladı.

Twitter ayrıca, hesaplardan herhangi bir veri sızdırılıp sızdırılmadığını tespit etmek için hesap sahipleriyle yakın temasta olduklarının altını çizdi.

Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.