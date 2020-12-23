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    Twitter, ABD başkanlık hesabını sıfırlayıp Joe Biden'a devredecek

    ABD başkanlık Twitter hesabı Potus'ta yer alan Donald Trump'ın takipçileri, Joe Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak.
    • AA
    • 23.12.2020 - 09:43
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    Twitter, ABD başkanlık hesabını sıfırlayıp Joe Biden'a devredecek

    Bildiğiniz gibi Twitter'da, "@Potus" kullanıcı adıyla ABD resmi başkanlık hesabı yer alıyor. Şu anda "President Trump" adıyla hizmet veren bu hesabın 33 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

    Sosyal medya devlerinden Twitter, resmi başkanlık hesabı "@Potus"u ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a devredecek. Ancak Trump'ın bu hesaptaki 33 milyondan fazla takipçisi sıfırlanacak.

    Twitter'ın, 20 Ocak 2021'de göreve başlayacak Biden'a yönelik bilgilendirmesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçileri, Biden'ın ve Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarına aktarılmayacak.

    potus

    BIDEN, SIFIR TAKİPÇİYLE DEVRALACAK

    Biden yönetimi, ABD başkanlık hesabı "@Potus"u sıfır takipçiyle devralacak. Biden'ın şu an kişisel Twitter hesabında 21,7 milyon takipçisi bulunuyor.

    Çoğunlukla kişisel Twitter hesabını kullanan Trump'ı ise 88,5 milyon sosyal medya kullanıcısı takip ediyor.

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