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    Twitter alternatifi 5 sosyal medya platformu

    Twitter’a alternatif olacak 5 sosyal medya platformunu detaylarıyla listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:59
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    Twitter alternatifi 5 sosyal medya platformu

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, Elon Musk'ın Twitter'ı değiştirmesinden korkan kullanıcıların sayısının arttığını gösteriyordu.

    Örneğin  son bir haftada Google'da "Twitter nasıl silinir?" diye arama yapanların sayısı 5 kat, "Twitter'ı boykot" araması yapanların sayısı ise 480 kat artmıştı.

    Birçok kişinin protesto amacıyla platformu terk ettiği tahmin edilirken, Twitter'ın botları engellemesi yüzünden binlerce hesabın askıya alındığı belirtiliyor.

    Twitter'a alternatif sosyal medya platformları

    İHA'da yer alan habere göre, sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl, Twitter’a alternatif olabilecek 5 sosyal medya platformunu açıkladı.

    Koo

    Koo

    Çok dilli bir mikroblog uygulaması olan Koo’dan bahseden Çağıl, “Hindistan’da geliştirilen Koo, Twitter’a alternatif uygulamalardan bir tanesi. Hindistan’da yaklaşık olarak 25 milyon kullanıcısı bulunan platform, 2020 yılında kullanıcılara sunuldu.” dedi.

    Tumblr

    tumblr

    Tumblr’ın hem sosyal medya platformu hem de bir mikroblog olduğunu belirten Çağıl, “Yaklaşık 13 milyon kullanıcısı bulunan Tumblr’da kullanıcılar sinema, doğa, edebiyat başta olmak üzere birçok farklı kategoride blog yazıları hazırlayıp platform üzerinden paylaşabiliyor.” diye konuştu.

    Cohost

    cohost

    Twitter’a benzer bir uygulama olan Cohost’un da dikkatleri üzerine çektiğini belirten Alaattin Çağıl, “Beta aşamasında olan Cohost, kullanıcıların platforma kaydolarak birbirlerine mesaj göndermesini mümkün kılıyor. Başkalarını takip edebilen kullanıcılar, aynı zamanda takip ettikleri kişilerin ne yayınladıklarını da görebiliyor.” dedi.

    Counter Social

    Counter Social

    Reklamsız bir sosyal medya platformu olan Counter Social’dan bahseden Çağıl, “Counter Social, kullanıcıların gönderi paylaşmasına izin veriyor. Aynı zamanda Facebook gibi kullanıcılar ne düşündüklerini de gönderi olarak paylaşabiliyor. Pek çok kullanıcısı bulunan Counter Social da Twitter’a alternatif arayanlar tarafından kullanılabilir.” dedi.

    Mastodon

    mastodon

    Mastodon’un 2016 yılında piyasaya sürülen bir sosyal ağ olduğunu belirten Çağıl, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Akışı Twitter’a göre çok daha kişiselleştirilmiş olan Mastodon, açık kaynaklı bir sosyal medya platformu. Merkezi olmayan bir sosyal medya platformu olan Mastodon’un da Twitter’a alternatif olduğunu söyleyebiliriz.”


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