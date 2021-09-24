Twitter bahşiş özelliği ayarlama: Twitter bahşiş kutusu nedir, nasıl kullanılır?

Twitter'dan para veya Bitcoin ile bahşiş gönderme döneminin başlamasının ardından ''Twitter bahşiş kutusu nedir, nasıl kullanılır? Twitter'da bahşiş nasıl verilir, atılır?'' sorularına yanıt aranıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ''Bahşiş'' özelliğini resmen devreye aldı.

İlk olarak iOS uygulamasında kullanıma açılan ve yakın zamanda Android için de devreye alınacak olan yeni özellik ile Twitter kullanıcıları birbirlerine para gönderebilecek.

Peki Twitter bahşiş kutusu nedir, nasıl kullanılır? Twitter bahşiş kutusu nasıl açılır, para nasıl verilir, atılır? İşte Twitter bahşiş özelliği hakkında tüm merak edilenler...

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU NEDİR?

Twitter bahşiş kutusu, kullanıcıların, severek takip ettikleri diğer kullanıcılara para gönderebilmesini sağlayan bir özelliktir. Bahşişler için profil sayfalarına ufak bir simge koyan firma, bu simge üzerinden kişilerin Twitter'daki başka kişilere para yollayabilmesine imkan tanıyor.

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU NASIL AÇILIR?

Alınan bilgilere göre Twitter bahşiş kutusu özelliğinin, iOS'un son güncellemesiyle telefonlara yüklenmesi bekleniyor. Twitter kullanıcılarına bahşiş alıp/verme imkanı sunan özelliğin yakın gelecekte de Android cihazlarda da kullanılması bekleniyor.

Bu özellikle profillerinde ''Bahşişler'' özelliğini ayarlayan kişilerin profil sayfalarında para simgesi görülecek.

Twitter'da profilinde bahşişleri açan kullanıcılara, ekledikleri üçüncü taraf ödeme hizmet ve platformları aracılığıyla, platform dışından para veya Bitcoin göndermek için ''Bahşişler'' simgesine dokunmak yeterli olacak.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde itibari parayla bahşiş göndermenin yanı sıra, Lightning Network'ü kullanarak kripto para ile de bahşiş gönderebilecek.

TWİTTER BAHŞİŞ KUTUSU ÖDEMELERİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ PLATFORMLAR

Twitter'ın ''Bahşişler'' özelliğinde kullanıcılara sunduğu ödeme platformları şunlar: Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash, Venmo.

Türkiye’de ise gördüğümüz kadarıyla şimdilik sadece Patreon desteği veriliyor.

BAHŞİŞ TOPLAMAK İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Kullanıcılar, gelecek vadeden içerik oluşturucular, Twitter Sohbet Odaları yöneticileri ve diğer pek çok kişi arasından istediği tüm kullanıcılara destek vermek, teşekkür etmek, yardımcı olmak veya ödül vermek için bahşiş verebilecek. Twitter Bahşiş özelliğini ayarlamak için ise şu adımları izlemek gerekiyor:

- iOS'ta ''Profili Düzenle” öğesine gidip, varsayılan olarak kapalı olan ''Bahşişler'' öğesine dokunun.

- Yönlendirileceğiniz bahşiş ayarları ekranında ''Bahşişe izin ver'' seçeneğini açın ve daha sonra kullanmak istediğiniz üçüncü taraf hizmeti/hizmetleri seçin.

- Üçüncü taraf hizmet kullanıcı adınızı/adlarınızı ekleyin. Bahşişler simgenizin Twitter profilinizde görünmesi için en az bir kullanıcı adı girmeniz gerekir. Profilinize bir üçüncü taraf ödeme hizmeti eklediğinizde bu hizmetteki kullanıcı adınız, herkese açık bir şekilde Twitter hesabınıza bağlanır.

- Twitter'da bahşişler özelliği aracılığıyla veya platformun herhangi bir yerinde bahşiş talep etmek, almak veya göndermek için en az 18 yaşında olmak gerekir.

- Para ve Bitcoin biçimindeki bahşişler, üçüncü taraf ödeme hizmetleri aracılığıyla Twitter dışına gönderiliyor. Twitter bu ödemelerden herhangi bir ücret almıyor ancak üçüncü taraf ödeme hizmetleri ücret alabiliyor.