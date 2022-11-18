51 yaşındaki milyarder, San Francisco'daki merkeze yansıtılan yazıyla hedef alındı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra şirkette çalkantılı günler yaşanıyor.

Musk, sosyal medya platformunda köklü değişimlerin sinyalini verirken, uzun çalışma saatleri çağrısında bulundu.

Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla karşı karşıya

Amerikalı teknolojileri milyarderi, böyle olmaması halinde istifa edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Musk'ın tavırlarına isyan edenler, şirketin San Francisco'daki genel merkez binasına çeşitli ifadeler yansıttı.

Twitter binasına Elon Musk karşıtı ifadeler yansıtıldı ViDEO

Binaya yansıtılan yazı: Zalim, vasat, ırkçı

Bazı aktivistler tarafından hazırlandığı belirtilen yazıda şu şekilde ifadeler yer aldı:

"Güvenilmez sömürgeci, zalim istifçi, vasat çocuk, basınçlı ayrıcalık, küçük ırkçı, megaloman, değersiz milyarder, iflas bebeği, yüce parazit, huysuz sivilce, ırkçı vurguncu."