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    Twitter, blog sitelerine rakip olacak özelliğini yayınladı

    Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri "Notlar" özelliğini kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:05
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    Twitter, blog sitelerine rakip olacak özelliğini yayınladı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, birkaç yıl önce aldığı bir kararla karakter sayısını 280'e çıkarmıştı.

    ABD'li şirket, Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte şimdilerde bu karakter sınırını 4 bine çıkarmak için çalışıyor.

    Öte yandan Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri "Notlar" isimli özelliği kullanıma sundu.

    Twitter'da uzun metinler tek seferde paylaşılabilecek

    Notlar özelliği, kullanıcıların uzun metinleri floodlar yerine tek seferde paylaşmalarına imkan tanıyacak.

    Özelliği kullanmak için notlar kısmına tıkladığınızda karşınıza takip ettiğiniz kullanıcıların notları çıkıyor. Kullanıcılar, kend makalelerini bu bölümde paylaşabiliyor.

    twitter notlar

    Artık Twitter kullanıcıları, uygulamadan ayrılmadan uzun blog yazılarını okuyabilecek. Kademeli olarak kullanıcılara sunulan Notlar özelliğinin, kısa süre içinde ülkemizde de yayınlanması bekleniyor.


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