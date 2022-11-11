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    Twitter Blue nedir, özellikleri neler, kaç TL?

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, yeni bir özelliği kullanıcılara sundu. "Twitter Blue" adındaki üyelik sistemi nedir, özellikleri neler ve fiyatı ne kadar merak ediliyor. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 09:39
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    Twitter Blue nedir, özellikleri neler, kaç TL?

    Sosyal medya platformu Twitter, Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın oldu.

    Twitter'ı satın alır almaz değişikliklere başlayan Musk'tan bir hamle daha geldi.

    İlk olarak mavi tikin ücretli olduğunu duyuran Musk sonrasında ise Twitter Blue gelişmiş üyelik sistemini duyurdu. Twitter kullanıcıları "Twitter Blue" hakkında araştırma yapıyor.

    Peki Twitter Blue nedir? Twitter Blue ne kadar, kaç TL? Twitter Blue Türkiye'ye ne zaman gelecek? Özellikleri nelerdir? İşte Twitter Blue hakkında merak edilenler...

    Twitter Blue nedir

    Twitter Blue, kullanıcılara özelleştirilmiş deneyimler sunan ücretli bit aboneliktir. Aboneler, ödeme sonrasında premium özelliklerden faydalanabilir.

    Twitter Blue özelliği henüz Türkiye'ye gelmedi. Şu anlık özelliğin aktif olduğu ülkeler ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda.

    Twitter Blue aboneliğinin mevcut ABD fiyatı 4,99 dolar olarak açıklandı.

    Twitter Blue nedir, özellikleri neler, kaç TL? #1

    Twitter Blue özellikleri

    Twittter Blue’nun en büyük özelliği atılan tweeti geri alabiliyor olmanız. Blue kullanıcıları henüz kimse görmeden atılan tweeti geri çekebiliyor.

    Twitter Blue’da karakter sınırının kaldırılacağı tahmin ediliyor.

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