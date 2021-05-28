Twitter Blue nedir, özellikleri neler? Twitter'ın ücretli abonelik hizmeti Türkiye fiyatı..

Ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığı bilinen Twitter, ''Twitter Blue'' olarak adlandırılacak ücretli abonelik hizmetini tanıttı. Peki Twitter Blue'nun özellikleri nedir, Türkiye fiyatı ne kadar?

2020'de 1.14 milyar dolarlık zarar açıklayan sosyal medya platformu Twitter, gelir elde etmenin yeni yollarını arıyor.

Mikro blogging sitesi Twitter, geçtiğimiz aylarda ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını raporlanmıştı. Şirket sonunda yıllardır konuşulan ve ''Twitter Blue'' olarak adlandırılacak ücretli abonelik hizmetine dair detayları paylaştı.

Bazı ülkelerde kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda olan Twitter Blue'nun nasıl kullanılacağı, özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu.

Peki ücretli üyelik modeli Twitter Blue nasıl kullanılır, özellikleri nedir? Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

TWITTER BLUE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

''Twitter Blue'' adı verilen servis, birçok ülkede hizmete sunuldu. İngiltere'de 2.49 sterling olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar.

Apple Store'un Türkiye sayfasında yer alan bilgilere göre, Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı 30.99 lira oldu.

TWITTER BLUE'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Twitter'ın bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacağı ve isteyen kullanıcıların bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebileceği belirtildi.

Twitter Blue'nun kullanıcılara sunmuş olduğu en büyük yenilik, "Tweet'i geri al" özelliği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecek.

Ayrıca uzun flood tweet'lerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da abonelik paketinde yer alacak.

Twitter Blue; yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sunacak.

Twitter Blue isimli ücretli abonelik hizmeti listelenmiş olmasına karşın, henüz aktif kullanıma sunulmadı. Bu özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.