Twitter, Clubhouse'u 4 milyar dolara satın almak istiyor

Twitter'ın, sesli sohbet platformu Clubhouse'u satın almak için görüşmeler yaptığı ve 4 milyar doları gözden çıkardığı belirtiliyor.

Son zamanlarda Clubhouse uygulamasının bir anda popüler olmasıyla harekete geçen sosyal medya şirketleri, benzer uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan Twitter, Clubhouse'a oldukça benzeyen "Spaces" isimli sesli sohbet özelliğini kullanıcılara açmıştı. Ancak görünüşe göre Twitter, Spaces özelliğiyle yetinmeyecek.

CLUBHOUSE'U SATIN ALMAK İSTİYOR

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Clubhouse'u satın almak için görüşmeler yürütüyor. Uygulama için 4 milyar doları gözden çıkaran Twitter, henüz bir sonuç alabilmiş değil.





Geçtiğimiz günlerde haftalık 10 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Clubhouse, gelecekte davetiye ile katılma özelliğini kaldıracak ve Android platformunda da yayınlanacak.