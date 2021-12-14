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    Twitter, Donald Trump'ın davasının düşürülmesini istedi

    Twitter, mahkemeden Donald Trump'ın Twitter yasağına karşı açtığı davayı düşürmesini talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:13
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    Twitter, Donald Trump'ın davasının düşürülmesini istedi

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, geçtiğimiz ocak ayında kongre binasını işgal etmiş ve başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter ve diğer birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

    Sosyal medya platformlarının aldığı bu karar sonrasında Trump, sesini duyurmak için kendi sosyal medya platformunu kurmuş ve Twitter'a dava açmıştı.

    Şu sıralar Twitter, ABD eski başkanı Donald Trump'ın sosyal ağdan yasaklanması nedeniyle kendisine açtığı davayla mücadele ediyor. ABD eski başkanı, kapatılan hesabını geri istiyor.

    TWITTER, DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

    Sosyal medya platformu, mahkemeden Donald Trump'ın Twitter yasağına karşı açtığı davayı düşürmesini istedi.

    Twitter, beğenmediği bir konuşmaya ev sahipliği yapmak zorunda olmayan özel bir şirket olduğunu ve Trump'ın kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğini söylüyor.

    Twitter, Trump'a getirilen engelleme kararı iptal edilirse, bunun anayasa hukukunun temel ilkelerine karşı gelmek olacağını savunuyor.

    donald trump

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