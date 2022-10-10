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    Twitter ekran görüntüsü almayı engelleyecek

    Twitter, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların ekran görüntüsü almasına yasak getirecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:30
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    Twitter ekran görüntüsü almayı engelleyecek

    Son zamanlarda sosyal medya platformları, ekran görüntüsü alınmasına yasak getirmeye başladı.

    Örneğin WhatsApp, 'bir kez görüntüle' mesajlarında ekran görüntüsü alınmasını engellemek için çalışıyor. Böylece artık mesajlar karşı taraftan habersiz kaydedilemeyecek.

    Twitter da ekran görüntüsü alınmasını istemiyor

    Kullanıcılar, tweetleri başka platformlarda paylaşmak için genellikle ekran görüntüsü alıyor. Ancak Twitter, bu yöntemle tweet paylaşımından pek de memnun değil.

    Yeni güncelleme sonrası, sosyal medya platformunda ekran görüntüsü almak istendiğinde, kullanıcının karşına Tweet'i doğrudan paylaşmasını isteyen açılır bir pencere çıkıyor.

    twitter

    Şimdilik ekran görüntüsü almak tam olarak engellenmiyor olsa da yakında güncellemenin Android ve iOS uygulamasına eklenmesi bekleniyor.


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