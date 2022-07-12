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    Twitter, Elon Musk'ın fesih kararına karşı çıktı

    Twitter, Elon Musk'ın fesih kararına karşı çıktı

    Elon Musk Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladıktan sonra Twitter'dan açıklama geldi. Açıklamada, anlaşma feshinin "geçersiz ve haksız" olduğuna vurgu yapıldı.
    • 12.07.2022 - 01:11
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 01:34
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    Elon Musk, sahte hesaplar konusunda yeterli bilgi edinemediği gerekçesiyle Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

    Gelişmelerin ardından Twitter'dan karşı hamle geldi.

    Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen 10 Temmuz tarihli konuya ilişkin mektup, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirim sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.

    "Fesih kararı geçersiz ve haksız"

    Söz konusu mektupta, Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği belirtildi.

    Twitter'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin hiçbirini ihlal etmediği vurgulanan mektupta, anlaşmanın yürürlükte olduğu aktarıldı.

    Twitter, Elon Musk ın fesih kararına karşı çıktı #1

    Twitter hisseleri düşüşte

    Öte yandan, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararı sonrası Twitter'ın hisseleri haftanın ilk işlem gününde sert düşüş gösterdi. New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 11'i aştı.

    Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği cuma günü bildirilmişti.

    Twitter, Elon Musk ın fesih kararına karşı çıktı #2

    Sahte ve spam hesaplar konusu

    AA'nın haberine göre Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

    Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

    Twitter, Elon Musk ın fesih kararına karşı çıktı #3


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