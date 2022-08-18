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    Twitter, Elon Musk'ın özel yazışmalarını talep etti

    Twitter, delil olarak kullanılması amacıyla Elon Musk’ın çevresiyle satın alım süreci içerisinde yaptığı mesajlaşmaları mahkemeden istedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 10:40
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    Twitter, Elon Musk'ın özel yazışmalarını talep etti

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

    Twitter, özel mesajlaşmaları istedi

    Mahkemeye bir talepte bulunan Twitter yönetimi, belirli bir dönem içerisinde Elon Musk’ın mesajlaşmalarının dosyaya eklenmesini istedi.

    Talepte sadece Musk’ın değil, belirli bir arkadaş ve iş ortağı grubunun da mesajlaşmaları istendi.

    Twitter, söz konusu taleple o dönemde satın alım konusunda neler konuşulduğunu bilmek istiyor.

    Twitter, Elon Musk ın özel yazışmalarını talep etti #1

    Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Elon Musk, Twitter’da manipülasyonlara devam ediyor.

    Ünlü milyarder, son olarak Manchester United’ı satın alacağına dair bir paylaşım yapmış ve ardından bunun bir şaka olduğunu açıklamıştı.


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