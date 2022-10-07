Twitter, fotoğraf ve videoyu tek gönderide birleştiriyor

Twitter'da artık video, resim ve GIF dosyaları aynı gönderi içerisine yerleştirilebilecek.

Son zamanlarda Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile gündemden düşmeyen Twitter, bir yandan da platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Twitter Blue üyeleri için tweet düzenleme özelliği üzerinde çalışan şirket, şimdi de paylaşımlarda küçük bir değişikliğe gitti.

Genelde Twitter gönderilerinde kullanıcılar birden fazla medya kullanabiliyordu. Ancak bir gönderide, yalnızca tek bir medyanın ön izlemesi sunuluyordu.

Twitter'a çoklu medya ön izlemeleri geldi

Twitter'da artık video, resim ve GIF dosyaları aynı gönderi içerisine yerleştirilebilecek.

Bu özellikle birlikte, Android ve iOS uygulamalarında farklı medya türlerini bir arada kullanmak mümkün olacak.

Kullanıcılar, dört adede kadar video, GIF ve fotoğraf içeriklerini tek bir gönderide birleştirebilecek.



