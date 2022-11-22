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    Twitter, futbolcuları hedef alan ırkçı paylaşımları kaldırmıyor

    Nefret söylemi karşıtı kampanyacılara göre, Twitter'da 43 oyuncuyu hedef aldığı bildirilen gönderiler yayında kalmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:25
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    Twitter, futbolcuları hedef alan ırkçı paylaşımları kaldırmıyor

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Twitter Blue üzerindeki değişiklikler, mavi tik ve gri tik rozetler, yöneticiler dahil çalışanların yarısının işten kavulması ve diğer bazı olaylar, tüm gözleri Twitter'ın üzerine çekti.

    Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın telif kontrol sisteminde sorunlar yaşanmış ve birçok kullanıcı, popüler filmlerin tam halini Twitter'a video olarak yüklemişti.

    Şİmdi de sosyal medya platformunun içerik kontrollerinde sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

    twitter elon musk

    Twitter, ırkçı paylaşımları kaldırmıyor

    Negro (siyah) kelimesi, maymun emojileri ve sınır dışı edilme çağrıları da dahil olmak üzere futbolculara ırkçı tacizde bulunan tweetler Twitter tarafından kaldırılmıyor.

    Dijital nefretle mücadele merkezi tarafından yürütülen yeni araştırma, platformun Dünya Kupası'ndan bir hafta önce kendisine bildirilen 100 ırkçı tweet'ten 99'unda harekete geçmediğini gösteriyor.

    CCDH'nin analizinde tespit edilen tüm mesajlarda futbolculardan isimleriyle bahsediliyor veya Twitter adresleri etiketleniyor. Konuyla ilgili Twitter'dan henüz bir açıklama yapılmadı.


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