Petrol
79.5
1.94%
Euro
19.6647
0.15%
Dolar
18.6482
0.06%
Altın
1.07
0.41%
Borsa
5201
0.14%
Bitcoin
324.925
1.37%
BTXN Coin
4.97
0.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Twitter, genel merkezindeki mobilyaları satışa çıkarıyor

    Twitter, ofis mobilyalarını önümüzdeki ay açık artırmayla satacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter, genel merkezindeki mobilyaları satışa çıkarıyor

    Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak çalışmalara başlamıştı. İlk geldiği günden itibaren birçok çalışanlara yolları ayıran Musk, şimdi de genel merkezdeki eşyaları satışa sunacak.

    Twitter'ın San Francisco genel merkezindeki yüzlerce "kurumsal ofis varlığı”, özel bir şirket tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

    Twitter; aralarında sandalyeler, masalar, kuş heykelleri ve dev bir '@' işaretinin bulunduğu ofis mobilyalarını 17 ve 18 Ocak tarihlerinde satışa sunacak.

    Bazı kullanıcılar, Elon Musk'ın faturaları ödemek için şirket mobilyalarını satmaya giriştiğini öne sürdü.

    "Maddi durumla ilgisi yok"

    Heritage temsilcisi Nick Dove, "Bu müzayedenin mali durumlarıyla hiçbir ilgisi yok.” dedi. Dove, “44 milyara satın aldılar ve biz birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz.

    Dolayısıyla, birkaç bilgisayar ve sandalye satmanın satış bedelini ödeyeceğini düşünmek saçmalık". ifadelerini kullandı.

    elon musk twitter


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Bir de böyle kullanın! Etkisi ilaç gibi...
    Sağlık

    Bir de böyle kullanın! Etkisi ilaç gibi...

    Fernando Muslera, Galatasaray'a geri döndü
    Futbol

    Fernando Muslera, Galatasaray'a geri döndü

    Görüş Bildir