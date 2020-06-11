Twitter, gönderilerin okunmadan paylaşılmasını istemiyor

Twitter, bir haberi retweet etmeden önce o haberi okuyup okumadığınızı size soracak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, zaman zaman sahte haberlerin de bir numaralı çıkış noktası haline geliyor.

Kullanıcılar, genellikle okumadıkları birçok haberi retweet ederek yayılmalarına katkı sağlıyor. Ancak şirket, kullanıcıların okumadan bir haberi paylaşmasını istemiyor.

Platformda cirit atan sahte haberlerin önüne geçmek isteyen Twitter, yeni bir özellik test ettiğini duyurdu.

HABERİ OKUYUP OKUMADIKLARINI SORACAK

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, herhangi bir haber bağlantısına sahip bir tweet'i retweet etmek istediklerinde bir uyarı alacak.

Twitter, tweet'te yer alan haber bağlantısına tıklayıp haberi okuyup okumadıklarını kullanıcılara soracak.

Şu anda Twitter'ın android uygulamasında test edilen özelliğin, ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.