Twitter, Google hesabı ile giriş yapılmasına izin verecek

Twitter, kullanıcıların Google hesaplarıyla platforma kaydolmalarına ve giriş yapmalarına olanak tanıyacak bir özelliği yakında kullanıma sunacak.

Birçok sosyal medya uygulaması, kullanıcıların daha kolay giriş yapmalarını veya kaydolmalarını sağlamak için Google hesaplarını kullanıyor. Twitter ise, şimdiye kadar yalnızca kendi giriş yöntemini kullanıyordu.

Twitter, kullanıcıların Google hesapları üzerinden giriş yapmalarına ve kaydolmalarına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ediyor.

Tersine mühendislik yapan Jane Wong, Twitter'ın Google hesabı entegrasyonunu etkinleştirmeyi planladığını keşfetti.

GOOGLE İLE DEVAM ET DÜĞMESİ EKLENECEK

Wong, Twitter'ında "Kaydol" ve "Giriş yap" seçeneklerinin yanı sıra, "Google ile Devam Et" düğmesinin eklendiğini gösteren bir ekran görüntüsünü paylaştı.

Eklenen bu düğme, Google hesabınızla aynı bilgilere sahip yeni bir hesap oluşturmanıza veya zaten Google hesabınızla kaydolduysanız Twitter'a giriş yapmanıza olanak tanıyacak.

Twitter'a Google hesabıyla kaydolmak veya giriş yapmak için eklenecek olan düğmenin platforma ne zaman dahil edileceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak gelen bilgiler, özelliğin kısa süre içinde platforma ekleneceği yönünde.