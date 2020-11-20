Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır? Twitter hikaye özelliği nasıl kullanılır?

Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır? Twitter hikaye özelliği nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformu Twitter'a yeni gelen hikaye özelliği milyonların dikkatini çekti. Twitter, 24 saat içerisinde kaybolacak yeni paylaşım özelliği Fleets'i duyurdu. Fleets nedir, işte detaylar..

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter yeni özelliği Fleets'i kullanıma açtı.

Instagram Facebook ve Whatsapp'taki hikaye özelliği gibi Twitter'da da Fleets özelliği kullanıcıların anlık hikaye paylaşımını sağlayacak.

Platformdan yapılan ilk açıklamada; kullanıcıların anlık düşüncelerini kolay bir şekilde paylaşmaları için Fleets özelliğini geliştirdikleri duyuruldu.

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız sonra ise sırasıyla Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta da kullanılmaya başlanılan "hikayeler" artık Twitter'da da var.

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisye "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrileceği söylenen Twitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak.

Fleet'ler, tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

TWİTTER HİKAYE ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Twitter Fleet'i kullanmak için ilk olarak güncelleme yapmanız gerekir. Hikaye eklemek için ise sol üst kısımda yer alan yere basmanız yeterlidir.

Kullanıcılar, metin, tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet'lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek.

Fleets'de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet'de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir.

Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets'de mevcut olacak.

Twitter'da takipçiler, Fleets'leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets'lerinizi de görebilecek.

Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets'lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet'e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak yeterli olacak.