Petrol
108.28
0.77%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
483.876
11.51%
BTXN Coin
14.98
21.29%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Twitter, iki üst düzey yöneticisini kovdu ve işe alımları durdurdu

    Twitter, iki üst düzey yöneticisini kovdu ve işe alımları durdurdu

    Twitter CEO'su Parag Agrawal, şirketin iki üst düzey yöneticisini işten çıkardı ve işe alımların durdurulduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Jack Dorsey'in Twitter CEO'luğunu bırakmasının ardından koltuğu devralan Parag Agrawal, şirketle ilgili birkaç değişikliği duyurdu.

    Agrawal, personele gönderdiği bir e-postada, tüketici ürünleri lideri Kayvon Beykpour ve gelir ürünü başkanı Bruce Falck'ın işten çıkarıldığını açıkladı.

    İşe alımlar da durdu

    Sosyal medya paltformu, şu anda birçok bölümdeki işe alımları durdurdu ve harcamaları kısıtladı.

    Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platformun daha fazla gelir elde etmesini istediğini söylemişti.

    Agrawal'ın bu değişiklikleri neden şimdi yaptığı veya Musk'ın satın alınmasıyla nasıl bir ilişkisi olduğu tam olarak bilinmiyor.

    elon musk twitter

    Elon Musk, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarına seslenerek, “Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az.” demiş ve iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyallerini vermişti.

    Tesla CEO'su, şirketi satın almasından sonraki 6 ay içinde 1000 çalışanı işten çıkaracağını, fakat zaman içinde çalışan sayısının yine artacağını söylemişti.


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak?
    Futbol

    Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak?

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Turkey to produce drone in Kazakhstan
    Tech

    Turkey to produce drone in Kazakhstan

    Görüş Bildir