Twitter, iPhone 6 için desteğini kesti

Twitter, yeni yayınlanan güncelleme ile iPhone 6 ve iPhone 5s serisinde çalışmamaya başladı.

Son yıllarda birçok sosyal medya uygulaması, eski işletim sistemlerine olan desteği sonlandırma kararı alıyor.

Bunun en büyük gerekçesi olarak ise artık eski sürümlerin yeterince güvenli olmaması ve yeni özellikleri desteklememesi gösteriliyor.

2014 yılında tanıtılan iPhone 6 serisi, uzun yıllar güncelleme alarak kullanıcıları mutlu etse de iOS 12 sürümünden sonra herhangi bir yükseltme almadı.

TWITTER, iPHONE 6 DESTEĞİNİ KESTİ

Twitter, yeni güncelleme ile birlikte artık iOS 12 çalıştıran iPhone 6 serisine destek vermeyi bıraktı.

Twitter, 2021’nin başlarında iOS 12 için desteğini sonlandırmıştı, ancak iPhone 6 ve iPhone 5s kullanıcıları, eski Twitter uygulamasını kullanabiliyordu. Yeni güncelleme ile artık bu durum da ortadan kalktı.

Bazı iPhone 6 kullanıcıları, bazı tweetleri görebildiklerini belirtse de uygulama genel anlamda kullanılamaz hale geldi.

Apple’a göre, iPhone’ların yalnızca yüzde 7’si iOS 14’ten öncesi sürümlerde çalışıyor. Bu nedenle Twitter'ın desteğini sonlandırması, çok fazla kullanıcıyı etkilemeyecek.

iOS 14’ten önceki sürümlerde olan kullanıcılar, tarayıcı üzerinden Twitter'ı kullanmaya devam edebilecek.