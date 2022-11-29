Twitter Iphone'dan silinecek mi? Twitter Apple Store'dan kaldırılıyor mu?

Son gelişmeler sonrası Apple, Twitter'ı AppStore'dan silmekle tehdit etti. Bu tehdit sonrası vatandaşlar, "Twitter Iphone ve Apple'dan silinecek mi?" sorusunu merak ediyor. İşte yanıtı...

Elon Musk ve App Store arasında yaşanan gerilim sonrası"Twitter Apple'dan silinecek mi?" sorusu merak ediliyor. Yaşanan gerilim yüzünden Twitter'ın App Store üzerinden silinebilme ihtimali gündeme geldi. Peki Twitter Apple Store'dan kaldırılıyor mu?

Twitter Apple Store'dan silinecek mi?

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınması sonrası uygulamada pek çok gelişme yaşanıyor. Ünlü iş adamının şirket ve platform üzerinde yaptığı farklılıklar sebebiyle çalışanlar ve kullanıcılar oldukça rahatsız olduklarını ifade ediyor. Son olarak Elon Musk ve Apple Store yöneticisi Phil Schiller arasında yaşanan gerilim dikkat çekmişti.

Eski bir Twitter yöneticisi ise Elon Musk'ın bu şekilde devam etmesi durumunda uygulamanın App Store'dan atılacağını duyurdu. Musk, geçtiğimiz günlerde yine Twitter hesabından App Store uygulama ücretinin oldukça yüksek olduğunu paylaşmıştı. Paylaşım sonrası App Store'u yöneten Phil Schiller, tepki olarak yüksek takipçiye sahip Twitter hesabını kapatmıştı. Twitter Eski Güvenlik Başkanı Yoel Roth, Elon Musk'ın Twitter için Apple ve Google yönergelerine uymaması halinde mağazalardan ççıkarılacağını ve bunun felaketle sonuçlanacağını açıklamıştı. Musk ise daha önce de App Store uygulama ücretlerinden şikayette bulunmuştu.

Gelişme sonrası ücretin olması gerekenden 10 kat fazla olduğunu ve bu şekilde gizli vergi aldıklarını ifade etmişti. App Store yöneticisi Phil Schiller'in sosyalm medya platformundan ayrılmasına rağmen Apple resmi Twitter hesapları ve CEO Tim Cook hala yer almakta. Ayrıca Twitter ve Apple tarafından da konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.