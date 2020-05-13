Twitter, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçti

Twitter, çalışanlarına koronavirüsten sonra da evden çalışmaları için izin verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Bu şirketlerden biri olan sosyal medya devi Twitter, görünüşe göre evden çalışma sisteminin getirdiği performans artışından oldukça memnun.

Twitter CEO'su Jack Dorsey; çalışanlara gönderdiği e-postada, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sona erdikten sonra bile, kalıcı olarak evden çalışmaya devam edebileceklerini söyledi.

''KARAR ÇALIŞANLARIMIZIN''

Evden çalışma sistemine geçen ilk şirketlerden biri olan ve eylül ayından önce ofisleri açmayı düşünmeyen Twitter'ın CEO'su Dorsey, çalışanlara gönderdiği mesajda, “Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek veya ne zaman geleceklerine karar vermek ise çalışanlarımızın kararı.” ifadelerine yer verdi.

Bu kararla birlikte mart ayından itibaren evden çalışma sistemine geçen Twitter çalışanları, istedikleri takdirde kalıcı olarak evden çalışmaya devam edebilecek.

ÖDENEKLERE DE ZAM YAPTI

Twitter, işlerini evden yürüten çalışanlarının işle ilgili ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin edebilmeleri için sunduğu çalışma ödeneğine zam yaparak, 1.000 dolara kadar çıkardı.