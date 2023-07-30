Twitter, Kanye West’in hesabını yeniden aktif hale getirdi Neredeyse 8 aydır hesabı kapalı kalan West, sosyal medya platformundaki profiline kavuştu.

AA

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yönetiminde X adını alan Twitter, ABD’li rapçi Kanye West'in hesabını kapattı.

Hesabı aylarca kapalı kalan West'le ilgili atılan adım, yaptığı antisemitik yorum üzerine geldi.

Hesabı tekrar aktif oldu

Twitter, antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle West’in askıya alınan hesabını tekrar aktif hale getirdi.

Yaklaşık 8 aydır hesabı askıda olan Amerikalı rapçi, Twitter'ın hesabını aktif hale getirmesinden sonra herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Antisemitik yorum

Ekim 2022’de yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.

Ye, geçen yıl bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.

Musk: Askıya alınacak

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Aralık 2022’de, rapçi West'in "şiddete teşvik yasağını yeniden ihlal ettiğini" belirterek, "Hesap askıya alınacak." demişti.

Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweet'ini de kısıtlamıştı.