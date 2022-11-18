Twitter kapanıyor mu? Çalışanlar ofise alınmıyordu! Twitter ne zaman ve neden kapanacak?

Twitter kapanıyor mu? Çalışanlar ofise alınmıyordu! Twitter ne zaman ve neden kapanacak?

Son dönemde Elon Musk'ın satın almasıyla konuşulan Twitter platformu ile ilgili "Twitter kapanacak mı?" sorusu sorgulanıyor. Peki Twitter kapanıyor mu? Twitter ne zaman ve neden kapanacak?

Dünyaca ünlü popüler sosyal medya platformunda yaşanan değişiklikler herkesi şaşırttı. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından birçok çalışanı kovması, rozet sisteminde farklılığa gitmesi, kendi ekibini toplaması sebebiyle pek çok sorun ortaya çıkmıştı. Musk, şimdi ise platforma sabotaj yapılacağından korkuyor. Peki Twitter kapanacak mı?

Twitter kapanacak mı?

Ofislere girişleri durdurduğu bilinen Musk'ın kararı ile, şu anda Twitter çalışanlarının önemli bir kısmı şirkete giriş yapamamakta. Ayrıca iddialara göre şu ana dek Twitter'da 4400 kişiyi işten çıkaran Musk'ın sistemlerin çalışması için Tesla'dan mühendis getirdiği söyleniyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi

Twitter platformunda yaşanan krizler tüm hızıyla devam ederken, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Söz konusu platform için radikal kararlar ve güncellemeler alınmaya devam etmekte. Ayrıca şimdilik platformun kapatılacağı hakkında bir bilgi bulunmamakta. Yeni gelişmeler yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.