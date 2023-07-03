Twitter krizi son buldu: İşte "Kullanım limiti aşıldı" hatasını kökten çözen uygulamalar Dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medya devi Twitter’da yaşanan bir hata kullanıcıları çaresiz bıraktı. Akış yenilerken “kullanım limiti aşıldı” hatasını alan kullanıcılar için direkt çözümle geldik. Bu uygulamalar Twitter’ın sorununu ortadan kaldıracak.

Sosyal medya kullanıcılarının en sevdiği platformlardan biri olan Twitter, zaman zaman teknik sorunlarla karşılaşabiliyor.

Dün akşam yaşanan "kullanım limiti aşıldı" hatası da bu sorunlardan biriydi. Kullanıcılar, akışlarını yenilemeye çalıştıklarında karşılarına çıkan bu mesajla büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.

Teknik sorunlar her ne kadar sinir bozucu olsa da, bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler var.

Eski Twitter CEO’su Elon Musk, açıklama yaparak artık bazı kullanıcıların kısıtlamalar yaşayacağını duyurdu.

Elon Musk’ın açıklamasına göre doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek.

Mavi tiki olmayan kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bu sorunu ortadan kaldıracak uygulamalar bulunuyor. İşte o uygulamalar…

1-Tweeten

Windows ve Mac bilgisayarlara sahipseniz Twitter akışınızı görmek için Tweeten uygulaması üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

2-Friendly For Twitter

Windows ve Mac bilgisayarları için bu uygulamayı indirerek Twitter akışınızı ücretsiz olarak görüntüleyebilirsiniz.

3-TweetDeck

İlginizi çeken içerikleri görüntülemeye ve bu içerikleri yan yana düzenlemek için sütun haline getirmeye olanak sağlayan bu uygulama ile Twitter arayüzünü kullanabilirsiniz.

5-Hootsuite

Twitter, Facebook, Instagram, Youtube gibi sosyal medya platformlarının entegrasyonlarını sağlayan bu uygulamadan ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.