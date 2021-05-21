Twitter mavi tik başvurusu 2021: Mavi tik nasıl alınır?

Twitter, "Mavi Tik" alma özelliğini bütün kullanıcıları için açtı. Twitter kullanıcısı herkes Twitter'da mavi tik başvurusu yapabilecek. Peki, mavi tik nasıl alınır? İşte detaylar..

Twitter mavi tik programını yaklaşık 4 yıl önce askıya almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bu programın başlayacağını duyuran Twitter, detayları paylaştı.

Yeni ve güncellenmiş sistem sayesinde kullanıcılar kolaylıkla başvurularını tamamlayıp profillerinin yanına mavi tiklerini alabilecekler.

Twitter kullanıcıları, mavi tik başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. Peki mavi tik nedir ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar..

MAVİ TİK NEDİR?

Mavi tik, doğrulanmış bir sosyal medya hesabının yanında görünen mavi rozettir. Sosyal medya dünyasında mavi tik, popülerlik göstergesi olan bir statü sembolüdür. Twitter, Facebook, Instagram vb. birçok sosyal medya platformunda mavi tik almak mümkündür.

Twitter'da profilinizde mavi tikinizin olması yaptığınız iş yada etkinlikler tarafından tanınan ve bilinen birisi olduğunuzu belirtmektedir. Genelde müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlarda bu mavi tikler bulunmaktadır.

TWİTTER MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Mavi tiki alabilmek için ilk gereklilik, telefon numarası ile e-posta hesabı onaylanmış ve aktif bir Twitter hesabına sahip olmaktır.

Başvuru yapılan hesap, temel yeterlilikleri karşılıyorsa, ayarlar sekmesinde hesap bölümünde yer alan başvuru sekmesinden buradaki formu doldurmak ve gerekli olan kimlik bilgileri gibi bilgileri vermek gerekiyor.

Twitter'ın talep ettiği maddeler şu şekilde:

Eksiksiz kişisel bilgiler

Onaylanmış e-posta adresi

Onaylanmış telefon numarası

Profil fotoğrafı

Kapak fotoğrafı

Doğum günü bilgisi

Web sitesi bilgisi

Gizlilik ayarının "herkese açık" şeklinde tanımlanması

Yukarıdaki maddeler eksiksiz şekilde tamamlandığında sıra hesabı doğrulatma talebine geliyor.

Bu aşamadan sonra Twitter mavi tik onaylatma bağlantısına tıklayarak, karşınıza çıkan pencerede "Devam Et" düğmesine tıklayın ve ardından hesabı onaylatacağınız Twitter adresiyle yola devam edin.

Akabinde Twitter'dan gelecek onayı beklemek durumundasınız.