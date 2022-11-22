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    Twitter, mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi

    Twitter'ın bir süre önce satışa sunduğu, ancak daha sonra alımları durdurduğu mavi tik için yeni erteleme kararı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:13
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    Twitter, mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

    Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncelledi.

    Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini 29 Kasım'a kadar duraklatmıştı.

    elon musk twitter

    Mavi tik aboneliği yine ertelendi

    Kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Musk, mavi onay rozeti satışının yine ertelendiğini duyurdu.

    Ünlü milyarder, “Sahte hesapların önüne geçene kadar mavi tik satışının yeniden hayata geçirilmesi ertelendi. Muhtemelen kurumlarla kişilerin tikleri farklı renkte olacak.” dedi.

    Öte yandan, ücretli mavi tik'i içeren Twitter Blue özelliğinin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.


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