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- Twitter, mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi
Twitter, mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 10:29
- Güncelleme : 22.11.2022 - 11:13
Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.
Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncelledi.
Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini 29 Kasım'a kadar duraklatmıştı.
Mavi tik aboneliği yine ertelendi
Kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Musk, mavi onay rozeti satışının yine ertelendiğini duyurdu.
Ünlü milyarder, “Sahte hesapların önüne geçene kadar mavi tik satışının yeniden hayata geçirilmesi ertelendi. Muhtemelen kurumlarla kişilerin tikleri farklı renkte olacak.” dedi.
Öte yandan, ücretli mavi tik'i içeren Twitter Blue özelliğinin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.