Haberler

Teknoloji Haberleri

Twitter, mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi

Twitter, mavi tik hizmetini bir kez daha erteledi

Twitter'ın bir süre önce satışa sunduğu, ancak daha sonra alımları durdurduğu mavi tik için yeni erteleme kararı geldi.