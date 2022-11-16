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    Twitter mavi tik için yeni satış tarihi belli oldu

    Twitter'ın bir süre önce satışa sunduğu, ancak daha sonra alımları durdurduğu mavi tik için yeni tarih ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 10:52
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    Twitter mavi tik için yeni satış tarihi belli oldu

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

    Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncelledi.

    Mavi tik aboneliği durduruldu

    Twitter, sahte hesapların artması ve yeni sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformunun bazı kullanıcılarına "resmi" rozetini geri getirmesi nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini duraklatmıştı.

    elon musk twitter

    Mavi tik için yeni tarih

    Kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Musk, mavi onay rozeti satışının yurt dışındaki belirli pazarlarda 29 Kasım itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu.

    Öte yandan, ücretli mavi tik'i içeren Twitter Blue özelliğinin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.


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