Twitter mavi tık nasıl alınır? Twitter mavi tık ücreti ne kadar? İşte Twitter Blue (mavi tık) alma yöntemi!

Twitter mavi tık nasıl alınır? Twitter mavi tık ücreti ne kadar? İşte Twitter Blue (mavi tık) alma yöntemi!

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'ı Elon Musk'ın satın almasından sonra yeni düzenlemeler yapıldı. Peki Twitter mavi tık nasıl alınır, mavi tık ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alarak değişikliklere başlamıştı. Milyarder isim, ayrıca kullanıcılar için önem taşıyan mavi tikin de paralı olarak alınabileceğini ifade etmişti. Gelişme sonrası Twitter'ın mavi tik hizmetinin nasıl alınabileceği merak edilmeye başlandı. Peki Twitter mavi tık nasıl alınır, mavi tık ücreti ne kadar?

Twitter mavi tık nasıl alınır?

Twitter'ın mavi tık özelliği tüm kullanıcıların kullanıma sunulmaya başladı. Yeni güncellemeyle beraber aboneler, belirli ücret karşılığında mavi tik alabilecek. Mavi tik özelliği, şu an yalnızca iOS kullanıcıları için açıldı. TwitterBlue ise sadece ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki kullanıcılar tarafından satın alınabiliyor.

Eğer mavi tik almak istiyorsanız bir iOS cihaz üzerinden Twitter'a giriş yapmalısınız. Yani bu dört ülkeden birinde ikamet ediyorsanız, Twitter Blue abonelik sistemine kolaylıkla kayıt olabilir ve profilinizin yanına yerleştirilmekte olan mavi tiki alabilirsiniz.

Twitter mavi tık ücreti ne kadar?

Elon Musk'ın satın almasının sonrasında Twitter'da mavi tık ücretinin aylık 8 dolar olcağı açıklanmıştı. Mavi tikin Türkiye fiyatı da öğrenildi. Buna göre aylık 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri mavi tike sahip olmuş olacak.

Daha önceki Twitter kurallarına göre mavi tik almak için hesabınızın onaylanmış olması gerekmekteydi. Şimdi ise aylık ödeme ile sahip olunabilecek. Twitter'da yer alan mavi onay rozeti, kamu yararını ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlamaktadır.