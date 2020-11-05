Twitter, neredeyse tüm Donald Trump paylaşımlarına uyarı etiketi koydu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü paylaştığı birçok tweet, Twitter tarafından yanıltıcı olarak işaretlendi.

Aylardır ABD Başkanı Donald Trump'ı bir şekilde engellemeye çalışan ve şimdiye kadar onlarca paylaşımına uyarı etiketi koyan Twitter, seçim günü de boş durmadı.

Daha önce Joe Biden'ın oğlunun aleyhine çıkan haberleri platformdan kaldıran ve bu konuda Trump'ın sert eleştirilerine maruz kalan Twitter, ilk olarak Trump'ın "Seçimi çalmaya çalışıyorlar" paylaşımını kurallara aykırı bularak tweet'e uyarı etiketi yerleştirdi ve paylaşımın geniş kitlelere ulaşmasını engelledi.

"OYLARIM DÜŞÜYOR" DEDİ YİNE ENGEL YEDİ

Donald Trump daha sonra, bazı eyaletlerde oy oranının sihirli bir şekilde düştüğünü belirten bir tweet daha attı. Ancak sosyal medya platformu, bu paylaşıma da uyarı etiketi koydu.

Trump daha sonra, "Pensilvanya başta olmak üzere bazı eyaletlerde oy avantajını ortadan kaldırmak için çok çalışıyorlar" ifadesini içeren bir paylaşım daha yaptı. Ancak Twitter, bu paylaşıma da uyarı etiketi yerleştirdi ve geniş kitlelere ulaşmasını engelledi.

Seçimden önce sosyal medya platformlarını eleştiren Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor. Onlar Demokrat Parti'nin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.