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    Twitter, onaylanmış hesap özelliğini herkese açacak

    Twitter, onaylamış hesap için başvuru özelliğini yeniden bütün kullanıcılara açmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 15:10
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    Twitter, onaylanmış hesap özelliğini herkese açacak

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bildiğiniz gibi onaylanmış hesap özelliğiyle ünlü kişilerin kullandığı hesapları mavi tik ile etiketliyor.

    İlk başlarda herkesin başvurabileceği hesap doğrulama özelliği, daha sonra Twitter tarafından kapatılmış ve hangi hesapların onaylacağına platform karar vermeye başlamıştı.

    Twitter'ın hesap onayı için başvuru sayfasında ise şu ifadeler yer alıyor:

    "Onaylanmış hesap programımızın şu an için askıda olduğunu lütfen unutmayın. Şu anda yeni istekleri değerlendirmeye almıyoruz."

    twğitter

    YENİDEN HERKESE AÇILACAK

    Şirkete yakın kaynalara dayandırılan haberlere göre Twitter, söz konusu özelliği yeniden kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu özelliğin, kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

    ONAYLANMIŞ HESAP KRİTERLERİ

    Twitter'ın yeniden onay başvurularını açması ile birlikte, kullanıcılar mavi tik için istek formu gönderebilecek. Ancak mavi tik alabilmeniz için aşağıdaki şartları da sağlamanız gerekiyor:

    Hesabınızı Twitter'a onaylatmak için ise bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler...

    • Geçerli bir profil fotoğrafı
    • Doğrulanmış telefon numarası
    • Twitter hesabının tüm kullanıcılara açık olması
    • Varsa kişisel blog sayfanız veya web sitenizin adresi
    • Twitter profilinde bulunun biyografi bölümünün doldurulmuş olması
    • Doğrulanmış e-posta adresi

    Bu şartların dışında Twitter, hesabınızın aldığı etkileşim rakamlarına da göz atıyor. Eğer takipçi sayınız fazla değilse ve gönderilerinize olan etkileşim sayısı çok az ise mavik tik almanız oldukça zorlaşıyor.

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