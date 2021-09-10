Twitter, otomatik paylaşım yapan bot hesapları etiketleyecek

Twiiter, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, bu tür paylaşımda bulunan hesaplara etiket koyacak.

Twitter'ın "trend topic" olarak adlandırılan "Gündem" bölümü, trol veya bot hesapların müdahalesi ile değiştirilebiliyor. Ayrıca birçok yalan haber, yine bot hesaplar aracılığıyla kullanıcılar arasında yayılabiliyor.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan sonra bot ve otomatik paylaşım yapan hesaplar, artık etiketlenecek. Böylece kullanıcılar, söz konusu hesabın bot olup olmadığını anlayabilecek.

AKIŞ SAYFALARINDA DA OLACAK

Test edilen yeni etiket, akış sayfalarında da kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylece kullanıcılar, hesabın bot olup olmadığını anlamak için profil bağlantısına tıklamak zorunda kalmayacak.

Twitter, test ettiği özellikle ilgili resmi bir yayın tarihi bildirmedi. Ancak gelen bilgiler, özelliğin birkaç ay içinde kullanıma sunulacağı yönünde.



