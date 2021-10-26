Twitter profillerinde NFT listelenebilecek

Twitter, kullanıcıların profillerinde NFT’lerini listeleyebileceği bir özelliği test ediyor.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı.

TWITTER'DA NFT DÖNEMİ

Bitcoin'e desteğiyle bilinen Jack Dorsey’in kurucusu olduğu sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların profillerinde NFT’lerini listeleyebileceği bir özelliği test ediyor.

Söz konusu özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların Twitter profillerini ziyaret ederek NFT’lerine ve NFT detaylarına göz atmak mümkün olacak.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.