Twitter, reklam verenlerin üçte birini kaybetti

Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerin üçte biri, platformda pazarlama yapmayı durdurdu.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Özellikle yapılan açıklamalarda, şirketin politikalarının da değiştirileceği söyleniyor. Bu durum, bazı kullanıcılar ve reklam verenlerin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.

Reklam verenler Twitter'ı terk ediyor

Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerinin üçte birinden fazlası, sitede pazarlama yapmayı durdurdu.

Yeni bulgular, Musk'ın siteyi tartışmalı bir şekilde satın almasının sonucu, şirketin ciddi sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor.

General Motors ve Volkswagen gibi otomobil üreticileri, geçtiğimiz haftalarda Twitter'daki reklamlara ara verdiklerini duyurmuştu.

Dünyaca ünlü markaların Twitter’da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelez ilk sıralarda yer aldı.

Öte yandan Coca Cola ve Unilever gibi şirketlerin reklam satın almalarıyla ilgilenen Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter’da reklam aktivitelerini durdurmalarını önerdi.

Twitter personelinin yarısından fazlasını işten çıkaran Musk'ın kovduğu kişilerin çoğu, hem reklam satmak hem de bu reklamların sorunlu gönderilerle beraber görünmemesini sağlamak için çalışıyordu.