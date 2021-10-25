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    Twitter: Sağcı görüşleri öne çıkarıyoruz

    Sosyal paylaşım platformu Twitter, yapılan incelemeler sonucunda sağcı medya platformlarını öne çıkardıklarını itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 10:10
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    Twitter: Sağcı görüşleri öne çıkarıyoruz

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, yeni yapılan bir inceleme sonucunda sağcı medya kuruluşlarının öne çıkarıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

    Platformun algoritmasından dolayı böyle bir değişikliğin yaşandığı ve şimdiye kadar bu durumun farkında olmadıklarını belirten Twitter, algoritmanın nasıl bu içeriklere öncelik verdiğini inceliyor.

    Almanya, Kanada, Fransa, İspanya, ABD ve Birleşik Krallık’taki 1 Nisan-15 Ağustos 2020 arasındaki paylaşımların incelendiği araştırmada, Almanya haricindeki diğer ülkelerde sağ görüşlü platformların öne çıkarıldığı kaydedildi.

    TRUMP, TAM TERSİNİ İDDİA ETMİŞTİ

    ABD eski Başkanı Donald Trump, Twitter'ı düzenli olarak sağcı sesleri susturmakla suçlamıştı. Ancak yeni araştırma, Cumhuriyetçi içeriğin kullanıcılara Demokrat içerikten daha fazla tanıtıldığını gösteriyor.

    Sosyal medya devleri, daha önce yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmedikleri için solcu olarak eleştiriliyordu.

    twitter

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