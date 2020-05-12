Twitter, sahte korona tweetlerini etiketleyecek

Twitter, koronavirüs ile ilgili yanıltıcı veya tartışmalı iddialar öne süren paylaşımlar konusunda kullanıcıları uyaracak.

Daha önce, koronavirüs salgınını 5G'ye bağlayarak kablosuz teknoloji ekipmanlarına zarar verme çağrısı yapan bütün tweet'leri zararlı olarak işaretleyip engelleyeceğini duyurmuştu.

Sosyal medya platformu, şimdi de salgınla alakalı yanıltıcı veya tartışmalı iddialar öne süren paylaşımlar konusunda kullanıcılarını uyaracak.

Yeni kurallar çerçevesinde sosyal paylaşım ağının, hangi tweetlerin etiketleneceğine karar vereceği ve paylaşımlar zararlı ise saf dışı bırakılacağı belirtildi.

SİYASETÇİLERE AYRIM YOK

Donald Trump da dahil olmak üzere, siyasetçilerin paylaşımlarının da 40 dilde yapılacak etiketleme sistemine tabi tutulacağı belirtilirken, sakıncalı tweet atan kullanıcılar koronavirüs hakkında bilgi içeren sitelere yönlendirilecek.

Bazı paylaşımlar da "Bu twitte paylaşılan içerik kısmen ya da tamamen, kamu sağlığı uzmanlarının rehberliğiyle çelişiyor." ifadesinin yer alacağı bir uyarı etiketiyle kullanıcılardan gizlenecek.

Twitter'da bugünden itibaren görülmeye başlanacak etiketler, geçmiş paylaşımlara da uygulanabilecek.