Twitter, sesli tweet özelliğini iOS kullanıcılarına sundu

Twitter, sürpriz bir şekilde sesli tweet özelliğini kullanıcıların hizmetine açtı. Bu özellik, şimdilik yalnızca belirli iOS kullanıcılarına sunuluyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, sesli tweet dönemini resmen başlattı.

Platforma eklenen yeni özellikle birlikte kullanıcılar, artık gönderdikleri tweet'lere ses kayıtları da ekleyebilecek.

İlk olarak iOS kullanıcıları için yayınlanan bu özellik, şu an için sadece belli bir grup kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.

Twitter’dan Maya Patterson ve Remy Bourgoin yaptıkları açıklamada, “Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü ifadeler kaybolabiliyor. Bugünden itibaren Twitter’ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TWITTER SES KAYIT ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Bu özelliğin sunulduğu iOS kullanıcılardan birisiyseniz, tweet yazdığınız alanda kamera ikonunun hemen yanındaki ses kayıt simgesinden sesinizi tweet'inize ekleyebilirsiniz.

Eklenecek ses kaydının maksimum uzuluğu ise 140 saniye olacak. Eğer bu sınırı aşarsanız, kalan saniyeler yeni bir ses kaydı oluşturularak tweetinize otomatik olarak eklenecek.

Herhangi bir sesli tweet paylaştığınızda, profil fotoğrafınız otomatik olarak bu ses kaydına eklenecek ve kullanıcıların karşısına bu şekilde çıkacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özelliğin, bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.