Twitter, şirketler için onaylama hizmetini test ediyor

Twitter, şirketler için onaylama hizmetini test ediyor

"Twitter Blue for Business" ile şirketlere ve çalışanlarına özel doğrulama geliyor.

Twitter, yenilenen Twitter Blue hizmetinin satışlarına yeniden başladı. 8 dolardan satışa sunulan Twitter aboneliği, Apple kullanıcıları için 11 dolar oldu.

Öte yandan yenilenen Twitter Blue, kullanıcıların mavi tik onay rozeti almasını sağlıyor. Ancak Twitter, gelecekte bu onaylamayı şirketler için özel hale getirecek.

Şu anda test aşamasında olan "Twitter Blue for Business" ile şirketlere ve çalışanlarına özel doğrulama sistemi olacak.

Yeni özellik nasıl çalışacak

Twitter’da kendilerini doğrulamak ve ayırt etmek isteyen şirketlere yönelik bir abonelik olan Blue for Business, şirketlerin ana hesaplarını çalışanlarının hesaplarıyla ilişkilendirmesine izin verecek. Bu sayede çalışanların hesaplarında, çalıştıkları şirketin bir logosu yer alacak.

Kullanıcılar, bu logoya tıkladıklarında ana şirketin Twitter hesabına yönlendirilecek.

Blue for Business’ın fiyatının ne olacağı, kimlerin bu planı almaya uygun olacağı veya hesapların nasıl doğrulanacağı şimdilik bilinmiyor.

Şirket, hizmeti kendi çalışanları da dahil olmak üzere belirli bir işletme grubu ile test ediyor.