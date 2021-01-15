Twitter, Sputnik V aşısının hesabını kısıtladı

Twitter, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı. Rusya, kısıtlamayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı ve ardından hesap yeniden erişime açıldı.

Donald Trump'ın hesabını askıya almasının ardından oldukça konuşulan Twitter CEO'su Jack Dorsey, bu karardan pişman olmadıklarını açıkladı.

Benzer bir kısıtlama haberi de Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabından geldi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından üretimi desteklenen aşı ile ilgili tüm gelişmeler, resmi Twitter hesabı üzerinden dünya ile paylaşılıyordu. Ancak Twitter, söz konusu hesabı kısıtladı.

Twitter, Sputnik V aşısının hesabına, “Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?” uyarısı yerleştirdi.





RUSYA: ARAŞTIRIYORUZ

Twitter’ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından RDIF, yaptığı açıklamada, “Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz.” denildi.

HESAP YENİDEN AÇILDI

Gelişmelerin ardından Sputnik V hesabından yapılan paylaşımda, "Twitter, hesabımıza yeniden erişim sağladı. Şirket, ABD'den olası bir güvenlik ihlali nedeniyle hesabı kısıtladıklarını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Virginia ABD'den bir iPhone üzerinden Sputnik V hesabına izinsiz erişim yapıldığı görülüyor.



