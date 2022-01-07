Twitter, TikTok benzeri video özelliğini test ediyor

Twitter, kullanıcıların alıntı tweet'le birlikte tepki videoları paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, daha önce Instagram hikayeler benzeri Fleets özelliğini kullanıma sunmuş, ancak çok fazla ilgi görmediği için kapatmak zorunda kalmıştı.

Mikro blog platformu, şimdi de TikTok benzeri yeni bir video özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, alıntı tweet'le birlikte tepki videoları paylaşabilecek.

Fleets’in aksine videolar, diğer tweet'ler gibi ana akışta görünecek, ancak videolar tipik retweet'lerden belirgin şekilde farklı olacak. Tweet Takes olarak adlandırılan özellik, TikTok tarzı videolara oldukça benziyor.

İOS CİHAZLARINDA TEST EDİLİYOR

Twitter'dan yapılan açıklamada, yeni özelliğin iOS cihazlarında test edildiği bilgisi paylaşıldı.