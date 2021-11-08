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    Twitter, Türkiye'de denenen emojilerle tepki verme özelliğini yine kaldırdı

    Sosyal medya platformu Twitter, pilot ülke olarak Türkiye’de denediği “tweetlere emoji ile tepki verme” özelliğini ikinci kez kaldırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 10:16
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    Twitter, Türkiye'de denenen emojilerle tepki verme özelliğini yine kaldırdı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, tweet'lere emojilerle tepki verme özelliğini, sınırlı bir zaman dilimi için ilk defa Türkiye'de test edeceğini açıklamıştı.

    Reactions isimli özellik, insanlara sohbetlerde nasıl hissettiklerini hızlı bir şekilde göstermeleri için daha fazla yol sunarken, aynı zamanda tweet'leyenlerin tweet'lerinin nasıl algılandığını daha iyi anlamalarını sağlıyor.

    Reaksiyonları görüntülemek için kullanıcılar "Beğen" düğmesine uzun süre basabiliyor ve bir tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için bir emoji seçebiliyordu.

    İKİNCİ KEZ KALDIRILDI

    Sosyal medya platformu Twitter, daha öncesinde test edilen ve kaldırılan özelliğini Türkiye'de tekrar kullanıma sunmuştu. Ancak şirket, aldığı bir kararla bu özelliği ikinci kez platformdan kaldırdı.

    Twitter, bu testi temel alarak, Reactions özelliğinin kullanılabilirliğini diğer bölgelere genişletmeyi değerlendirecek.

    witter

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