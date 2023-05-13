Twitter, Türkiye'deki bazı içeriklere erişim engeli getirdi

Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurdu.
Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabı, söz konusu duyuruyu Türkçe ve İngilizce olarak yaptı.
Twitter'ın açıklamaları
Twitter Global Government Affairs hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik.
Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir.