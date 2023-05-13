Twitter, Türkiye'deki bazı içeriklere erişim engeli getirdi Twitter, mahkeme kararlarından dolayı Türkiye'de bazı içeriklere erişim engeli getirdiklerini duyurdu.

AA

Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içerikleri engellediğini duyurdu.

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabı, söz konusu duyuruyu Türkçe ve İngilizce olarak yaptı.

Twitter'ın açıklamaları

Twitter Global Government Affairs hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: