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    Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

    Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

    Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter'ın, bant genişliği daraltma cezasından kurtulmak için Türkiye'de temsilci atayacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 10:45
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    Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

    Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL, ardından aralık ayının başında 30 milyon TL ceza kesilmişti.

    BAZI PLATFORMLAR ŞARTLARI KABUL ETTİ

    Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK), Dailymotion, TikTok, YouTube, Google, Facebook ve Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti.

    Ancak dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ platformu Twitter, hala temsilci bildiriminde bulunmamıştı.

    sosyal medya

    TWITTER, TEMSİLCİ ATAMAYI KABUL ETTİ

    Uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter'ın, geri adım attığı belirtiliyor.

    Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre, gelecek ay bant genişliği daraltma cezası alacak ve hızı yavaşlatılacak olan Twitter, temsilci atamayı kabul etti.

    Konuyla ilgili Twitter cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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