Twitter, tweetlerin arasında reklam gösterecek

Twitter, tweet'lere cevap verme ekranında reklam göstermek için testlere başladı. Kullanıcılar, bu duruma tepki gösterdi.

2020'de 1.14 milyar dolarlık zarar açıklayan sosyal medya platformu Twitter, gelir elde etmenin yeni yollarını arıyor.

Sosyal medya platformu, geçtiğimiz aylarda ücretli üyelik seçeneği Twitter Blue'yu duyurmuş ve ardından platforma alışveriş özelliği ekleyeceğini açıklamıştı.

Twitter, şimdi ise oldukça tartışılan yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, tweet'e cevap verme ekranında reklam gösterilmesine neden oluyor.

Twitter’ın reklamlardan sorumlu yöneticisi Bruce Falck, “Bugünden itibaren tweet'lerde yeni bir reklam formatı deniyoruz. Eğer bu testin bir parçasıysanız, bir tweet'e verilen ilk, üçüncü ve sekizinci cevabın altında reklam göreceksiniz.” dedi.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Falck'ın paylaşımının altında ise pek çok kullanıcı bu özelliğin gereksiz olduğunu ve Twitter deneyimini olumsuz etkileyeceğini yazarak tepki gösterdi.

REKLAM GELİRLERİ ÇOK DÜŞÜK

Twitter'ın böyle bir karar almasının arkasındaki neden ise rakiplerine kıyasla oldukça düşük olan reklam gelirleri.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Facebook 10,4 milyar dolar, Amazon ise yaklaşık 8 milyar dolar reklam geliri açıklamıştı. Söz konusu çeyrekte Twitter'ın reklam geliri ise 1,05 milyar dolarda kaldı.