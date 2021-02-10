Twitter, ücretli üyelik servisi üzerinde çalışıyor

Ücretli üyelik modeli üzerinde çalışmalara başlayan Twitter'dan, konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük siber saldırısını yaşayan Twitter, zor günler yaşamaya devam ediyor.

Türkiye'de sosyal medya yasasına uymadığı için 40 milyon TL ceza ödeyen ve ardından ülkemizdeki reklam geliri tamamen kesilen Twitter, 2020 genelinde 1.14 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

ÜCRETLİ ÜYELİK SİSTEMİ GELİYOR

Gelirlerinin yeniden yükselişe geçmesi için farklı çareler arayan Twitter, çözümü ücretlik abonelik sisteminde buldu.

Yeni gelen bilgilere göre şirket, ekstra özellikler için ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalışmalarına hız kazandırdı.

Twitter’ın planları arasında, şirketin bünyesinde bulunan TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

TWITTER'DAN İLK AÇIKLAMA

Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck, gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğunu ve ücretli ücretli üyelik modelinin bunlardan biri olduğunu açıkladı.

Falck, bu yıl içinde Twitter’ın masadaki opsiyonlardan birini hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.