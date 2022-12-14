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    Twitter, ücretsiz verilen mavi tikleri kaldıracak

    Twitter'ın daha önce askıya aldığı Twitter Blue abonelik hizmeti yeniden satışa sunuldu. Ancak daha önce ücretsiz verilen onay rozetleri silinecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 14:51
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    Twitter, ücretsiz verilen mavi tikleri kaldıracak

    Twitter, yenilenen Twitter Blue hizmetinin satışlarına yeniden başladı. 8 dolardan satışa sunulan Twitter aboneliği, Apple kullanıcıları için 11 dolar oldu.

    Öte yandan yenilenen Twitter Blue, bazı değişiklerle gelecek. Hesaplar için mavi doğrulama rozeti verilmeden önce inceleme yapılacak.

    Ayrıca öncekinin aksine; kullanıcının adı, görünen adı ve profil resminin değiştirilmesi, geçici olarak doğrulanmış rozetin kaybolmasına neden olacak.

    Eski mavi tikler kaldırılacak

    Twitter, daha önce ücretsiz olarak verilen tüm mavi tik onay rozetlerini kaldıracak. du. Bundan sonra doğrulanmış hesap rozetine sahip olmak isteyen kullanıcıların, Twitter Blue'ya abone olup, aylık ödeme yapmaları gerekecek.

    Twitter hesabından açıklama yapan Elon Musk, "Birkaç ay içinde tüm eski mavi rozetleri kaldıracağız. Veriliş biçimleri yozlaşmış ve saçmaydı." dedi.

    elon musk

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