Twitter, ünlü hacker Peiter Zatko'yu güvenlik şefi olarak göreve aldı

Mikro blog platformu Twitter, ünlü hacker Peiter Zatko’nun güvenlik şefi olarak göreve başladığını duyurdu.

Son zamanlarda sık sık güvenlik ihlalinin yaşandığı Twitter, geçtiğimiz aylarda en büyük saldırılardan birine maruz kalmış ve birçok ünlü hesap ele geçirilerek bitcoin dolandırıcılığına karışmıştı.

Güvenlik endişerini gidermek isteyen ve daha sıkı önlemler almaya çalışan sosyal medya platformu, bir dönemin bilinen hacker'larından birisi olan Peiter Zatko'yu önemli bir göreve getirdi.

GÜVENLİK ŞEFİ OLDU

Twitter, ağ güvenliği uzmanı olan ‘Mudge’ lakaplı bilgisayar korsanını güvenlik şefi olarak işe aldığını duyurdu.

GENİŞ YETKİ VERİLDİ

Twitter ayrıca, Zatko’ya yapı ve uygulamalarda değişiklik önermesi için geniş bir yetki verdi. Zatko'nun 45 ila 60 günlük bir incelemeden sonra temel güvenlik işlevlerinin yönetimini devralması bekleniyor.

90'LI YILLARDA ÜNLENMİŞTİ

Peiter Zatko, 1990'lı yıllarda Windows hackleme araçlarını yayınlamakla ün kazanan bir hack grubu olan Cult of the Dead Cow’ın liderleri arasında yer aldı.

Daha sonra beyaz şapkalı hacker'lar kervanına katılan Zatko, ABD ordusunun araştırma geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA ve Google'da çalıştı.

Zatko, Twitter'a transfer olmadan önce elektronik ödeme girişimi Stripe’da görev alıyordu.

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