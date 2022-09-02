Twitter, uzun zamandır beklenen düzenleme düğmesini ücretli abonelere sunacak

Twitter, önümüzdeki haftalarda ücretli aboneleri için yaygın olarak talep edilen bir düzenleme düğmesini kullanıma sunacağını açıkladı.

Popüler sosyal medya sitesi Twitter ilk çıktığından beri, kullanıcılar atılan bir tweet'teki yazım hatalarını giderebilmek için tweet düzenleme özelliği istiyor, ancak bu özellik bir türlü gerçekleşmedi.

Twitter, yıllardır en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini bu yılın başlarında test etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, artık hatalı gönderdikleri tweet'i tamamen silmek zorunda kalmayacak.

Ücretli kullanıcılar için yayınlanacak

Twitter, düzenleme özelliğinin önümüzdeki haftalarda Twitter Blue kullanıcılarına sunulacağını açıkladı.

Twitter, bir blog yazısında, Twitter Blue için ayda 4,99 dolar ödeyen abonelerin, tweetlerini yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde "birkaç kez" düzenleyebileceklerini söyledi.

Düzenlenen tweet'lerde, gönderinin en son ne zaman düzenlendiğini gösteren bir simge ve zaman damgası bulunacak.

Kullanıcılar, düzenleme geçmişini ve gönderinin önceki sürümlerini görüntülemek için düzenlenmiş bir tweetin etiketine tıklayabilecek.